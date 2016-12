Hoeness, 3 anni e mezzo di prigione

14:59 - Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness, dichiaratosi colpevole di evasione fiscale per 27,2 milioni di euro, è stato condananto a 3 anni e 6 mesi di reclusione da parte della Procura di Monaco di Baviera. Hoeness si è autodenunciato per evitare sanzioni penali, ma l'accusa non ha ritenuto valida l'autodenuncia considerandola un atto avvenuto solo in conseguenza all'interesse mediatico mostrato sul caso.

La legislazione tedesca permette a chi fa autodenuncia di evitare procedimenti penali. La difesa del patron bavarese ha riconosciuto i 27 milioni di euro di evasione, ma l'accusa non accetta l'autodenuncia, considerandola tardiva. Si attendono eventuali ricorsi.