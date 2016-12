Higuain, paura e sollievo: leggera distorsione

23:21 - Molta paura ma, fortunatamente, da una prima diagnosi nessuna complicazione. L'uscita dal campo in barella di Gonzalo Higuain, al 25' della ripresa dopo un duro contrasto con Andreolli, ha tenuto con il fiato sospeso il Napoli e tutti i suoi tifosi. Il Pipita, colpito a una caviglia, è uscito molto dolorante e pareva dover essere portato in ospedale. Invece nulla: solo un trauma leggermente distorsivo alla caviglia destra.

Un infortunio che il Napoli stesso ha giudicato "non eccessivamente preoccupante".Meno ottimista, anche se sollevato, è Rafa Benitez: "Trauma contusivo significa un colpo per il quale bisogna aspettare due o tre giorni - dice di Higuain prima di inquadrare il match di San Siro -. Stasera la squadra ha giocato per vincere contro una squadra fortissima. Credo che abbiamo dimostrato carattere e personalità e alla fine pareggiare qui può essere positivo perché siamo più vicini all'obiettivo". Lo spagnolo ha poi spiegato la panchina di Hamsik: "Callejon, Insigne e Mertens si stanno allenando bene e pensavo che avrebbero creato più problemi all'Inter. Incontro con Moratti? Ho salutato tanti amici ma lui non l'ho visto".

"La distanza dalla Juve è troppo ampia? Dobbiamo ancora rinforzare la rosa. Per il momento ci possiamo accontentare del terzo posto. Quanti elementi servono? Troppo presto per dirlo. Dobbiamo vedere mentalità e reazione di tutti i giocatori e poi decideremo. Certamente di due o tre giocatori abbiamo bisogno".