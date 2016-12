Higuain, allarme rientrato: affaticamento muscolare

15:49 - Allarme rientrato in casa Napoli per Gonzalo Higuain. Dalla preoccupazione della mattina al sollievo: il Pipita si è fermato solo per un affaticamento muscolare. Un problemino che quindi non preoccupa lo staff medico azzurro e Rafa Benitez. L'attaccante, che è in ritiro con l'Argentina, guarderà dalla tribuna il match con la Germania e domani tornerà a Castelvolturno: contro il Chievo Verona ci sarà.



Tra lo staff medico azzurro e quello argentino c'è stata solo una scaramuccia. La posizione della nazionale argenitna è chiara: secondo lo staff medico del neo ct Tata Martino, Higuain si è dovuto fermare a causa del riacutizzarsi di un problema accusato a fine agosto, nel ritorno del preliminare di Champions contro l'Athletic Bilbao. Una recidiva insomma. Posizione che però il Napoli contesta: da ambienti azzurri filtra infatti la notizia che il Pipita è partito per raggiungere la Seleccion in condizioni di forma ottimale e che né contro i baschi in coppa né contro il Genoa in campionato ha mai accusato problemi al muscolo in questione.