17:19 - Hernanes nell'insolita versione di cantante. Il brasiliano dell'Inter imbraccia la chitarra e improvvisa una serenata per la sua dolce metà. "Un omaggio alla mia grande moglie", ha scritto Hernanes sul suo profilo Facebook. La voce non è deliziosa come il tocco di palla ma il video è stato comunque molto apprezzato dal web e, c'è da giurare, anche dalla consorte del Profeta.