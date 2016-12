Hernanes in esclusiva: "L'Inter ha tanta fame" 

09:17 - La prima estate in nerazzurro ha caricato Hernanes. Il centrocampista è tornato anche prima dalla ferie per farsi trovare pronto da Mazzarri ed è più motivato che mai: "Io e l'Inter abbiamo tanta fame, voglia di fare qualcosa di straordinario". Il brasiliano, in un'intervista esclusiva realizzata da Marco Barzaghi per SportMediaset, accoglie anche Medel e Osvaldo: "Due grandi acquisti. Con Osvaldo suoniamo gli AC/DC".



Come stai?

"Sto bene, non sono ancora al top, ci manca qualche giorno. Sono arrivato apposta un po’ prima per essere in grande forma per l’inizio della stagione".

Il Mondiale, ci pensi ancora?

"E’ stata un’esperienza fantastica anche se è finita male. Giocare un mondiale nel mio paese è comunque un’esperienza bellissima, che mi ha marchiato".

Pensavi di giocare di più?

"I miei piani erano altri, è andata come andata…"

E’ un’Inter con tanta fame quella di quest’anno?

"Si la vedo proprio così. Io ho tanta fame, tanta voglia di fare qualcosa di straordinario, di importante per l’Inter".

Puoi fare meglio dell’anno scorso?

"Si può fare meglio, sempre. Il mio inserimento è andato bene, adesso ci sono tanti anni per fare belle cose".

Vuoi essere tu il top player dell’Inter?

"Non mi interessa, il mio obiettivo è che la squadra cresca e riesca a vincere dei trofei".

La frase sul muro che ti piace di più?

"Che si vinca o che si perda la responsabilità è di tutti: è proprio come la penso io".

L’addio dei grandi vecchi vi responsabilizza maggiormente?

"Non credo, il gruppo è sempre responsabile, tutti insieme, sia nelle vittorie come nelle sconfitte".

Osvaldo è arrivato con la chitarra, sarà un derby anche nella musica?

"Lui suona sicuramente meglio di me, è in grande vantaggio".

Osvaldo ha detto che sarà un’Inter con una colonna sonora pesante, musica come quella degli AC/DC, sei d’accordo?

"Sì, molto e mi auguro che sia una stagione con ritmo alto".

Medel è un rinforzo importante? TI ha impressionato ai Mondiali?

"Ha impressionato tutti, giocando anche in difesa, come contro di noi, quando è riuscito a bloccare Fred, Hulk e tutto l’attacco. E’ un gran giocatore, sono contento che sia arrivato".

Che promessa fai ai tifosi?

"Non voglio promettere nulla, ma lavorare. C’è una frase in cui mi riconosco: “prometti di meno e lavora di più”. I nostri risultati saranno la conseguenza del nostro lavoro".