Hernanes, 10mila messaggi sul cellullare dai laziali

14:15 - Dalla Coppa Italia al telefonino: la bacheca di Hernanes si arricchisce di un nuovo trofeo. Il neo acquisto dell'Inter ha ricevuto più di 10mila, per la precisione 10319, messaggi dai tifosi della Lazio che prima gli hanno chiesto di restare e poi gli hanno augurato buona fortuna. Il Profeta ha spiegato su Facebook: "Da oggi ho un nuovo trofeo nella mia bacheca, Il telefonino che usavo: adesso sarà imortalizato, non userò più, è diventato un trofeo per me; visto che sono arrivati più di 10.000 messagi dei tifosi laziale prima chiedendo per che io rimanga e dimostrando loro affetto, poi mi augurando buona fortuna!! Questo va tenuto come un trofeo! I messagi rimarrano nel telefonino e il telefonino rimarra amostra come un trofeo".