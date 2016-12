Gullit in esclusiva: "Galliani è un fenomeno, guai a toccarlo!" 

13:29 - Ruud Gullit è vicino al Milan in questo momento difficile e per prima cosa difende Galliani: "E' un fenomeno, guai a toccarlo!". Da Kuala Lampur, in occasione dei Laureus World Sports Awards 2014, l'olandese, in esclusiva a Lucia Blini per Sportmediaset, ha parlato anche di Seedorf: "Un allenatore è bravo quando vince. Adesso è il momento per Clarence per capire chi resta e chi va". E Balotelli potrebbe essere in partenza: "Dipende solo da lui".

La situazione è totalmente cambiata da quando Gullit militava nel Milan. Gli anno d'oro sono passati e ora i rossoneri attraversano un periodo buio. L'olandese, però, sa che per ripartire bisogna continuare con Galliani: a suo modo di vedere l'unico punto fermo. In discussione c'è invece il connazionale Seedorf che è da poco arrivato sulla panchina, ma ancora non ha raccolto i frutti sperati. La dura legge del calcio: bisogna fare risultati, in un modo o nell'altro, per guadagnarsi la riconferma. In bilico anche Mario Balotelli e qui Gullit si allinea con il pensiero di molti: dipende solo da lui.