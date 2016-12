Guinness Cup: Manchester United-Roma 3-2, non bastano Pjanic e Totti

11:31 - Sconfitta per la Roma nella seconda uscita americana: la squadra di Rudi Garcia ha perso per 3-2 nell'esordio della Guinness Cup contro il Manchester United. I giallorossi sfiorano il vantaggio con Destro e Uçan, ma pagano a carissimo prezzo il blackout a fine primo tempo: Rooney sblocca al 36', serve l'assist per il 2-0 a Mata al 39' e chiude su rigore al 45'. Nella ripresa Pjanic segna un gol pazzesco da 60 metri, Totti accorcia dal dischetto.

LA GARA IN TEMPO REALE

La reazione gagliarda degli ultimi minuti – dopo l'ingresso di Pjanic e Totti (al 21' della ripresa) – consegna alla Roma una sconfitta assolutamente onorevole sul piano dei numeri e della sostanza. La squadra di Garcia, scattata meglio, non avrebbe meritato il pesante passivo del primo tempo, figlio di un passaggio a vuoto che dura 6' e in cui la difesa, francamente, mostra il peggio del suo repertorio. Prima concedendo a Rooney lo spazio per caricare il bolide da venticinque metri che sblocca la partita, poi lasciando Mata per due volte nel cuore dell'area (nel secondo caso Emanuelson gli frana addosso e provoca il penalty). Passi indietro per Benatia rispetto alla gara con il Liverpool. Il 3-0 parziale va oltre i meriti del Manchester United, che nei primi minuti sbanda pericolosamente a concede un paio di occasioni importanti a Destro e al super attivo Uçan. Non si vede invece Iturbe, che va sotto la doccia al 45' senza lasciare traccia.

Nella ripresa tanti, troppi cambi e il ritmo - di per sé non altissimo - crolla. Almeno fino all'ingresso in campo di Pjanic e Totti, che colorano la manovra della Roma. E al 75' il bosniaco si inventa un gol pazzesco da metà campo. Parabola imprendibile per il portiere dello United, un po' fuori dai pali. Poi Totti mette in rete su rigore. La Roma sprinta con forza negli ultimi minuti e produce un discreto assalto senza arrivare al pareggio. Benino anche Ashley Cole, Castan (che colpisce un palo con una rovesciata portentosa) e Sanabria. Positivo il contributo di Nainggolan in mezzo. C'è da crescere, e tanto, ma questo carattere fa ben sperare Garcia.



LA CRONACA DELLA PARTITA

48' st - Arriva il fischio finale di Chapman, che conclude l'assalto finale della Roma. Lo United si impone per 3-2

44' st - GOL TOTTI SU RIGORE. La Roma riapre la partita dopo un fallo di mano in area

42' st - Grande intervento difensivo di Balasa su Keane: impedito il poker allo United

39' st - Palo di Castan con una rovesciata dal centro dell'area. Decisiva la deviazione del portiere Amos

30' st - GOL STRATOSFERICO DI PJANIC. Il bosniaco segna da oltre metà campo, con una parabole perfetta che sorprende il portiere dello United. Gemma inestimabile

21' st - E' il momento di Pjanic e Totti, altro time-out in campo

9' st - Chance nitida per la Roma: palla dentro di Ljajic, Florenzi impatta ma non trova la mira

7' st - Nella Roma in campo pure Somma, Nainggolan e Castan

4' st - Destro prova a sfondare, ma il tiro tocca l'esterno della rete

1' st - Si ricomincia: molti cambi nella Roma, in campo anche Ashley Cole e Ljajic (per uno spento Iturbe)



46' - Finito il primo tempo. La Roma sotto 3-0, ma il punteggio è severo per gli uomini di Garcia

45' - TRIS UNITED SU RIGORE. Rooney trasforma dagli undici metri dopo un fallo di Emanuelson su Welbeck in piena area

39' - RADDOPPIO SPETTACOLARE DI MATA. Lo spagnolo addomestica un lungo lancio di Rooney e sorprende Skorupski col pallonetto

38' - Mata si infila, Skorupski resta in piedi e intercetta il tiro dello spagnolo

36' - GRAN GOL UNITED al primo sussulto: legnata di Rooney dai 25 metri, Skorupski non può nulla

33' - Buona azione di Destro, Florenzi tira centralmente

27' - Pirmo ammonito della gara è il giovane Calabresi, per un intervento in ritardo su Welbeck

24' - Dopo l'esperimento al Mondiale, arriva il time-out anche nella Guinness Cup. I giocatori, alle prese con un alto tasso di umidità, si rinfrescano un attimo

19' - Pasticcio di Skorupski, che rinvia su Welbeck. Ma il Manchester Utd non sfrutta l'occasione

17' - Uçan si apre un varco, il tiro dal limite però è ribattuto

14' - Ritmo non eccezionale. Lo United si organizza dietro, Roma attiva a centrocampo con Uçan e Paredes

3' - Svarione della difesa United, conclusione alta di Florenzi dai 15 metri

2' - Destro prova il pallonetto su Johnstone, ma non è fortunato

1' - Si parte a Denver. Sono le 14 ora locale e fa un gran caldo



LE FORMAZIONI INIZIALI

Manchester United (3-4-1-2): Johnstone; Jones, Evans, Blackett; Valencia, Cleverley, Herrera, James; Mata; Rooney, Welbeck. All.: Van Gaal

Roma (4-3-3): Skorupski; Calabresi (1'st Somma), Benatia (21' st Balasa), Romagnoli (1' st Castan), Emanuelson (1' st Cole); Uçan (21' st Totti), Keita (21' st Pjanic), Paredes (1' st Nainggolan); Iturbe (1' st Ljajic), Destro (21' st Borriello), Florenzi (21' st Sanabria). All.: Garcia