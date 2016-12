Guinness Cup, l'Inter batte il Real ai rigori 

19:00 - Comincia bene l'avventura dell'Inter nella Guinness Cup. Davanti agli oltre 60mila spettatori di Berkeley i nerazzurri si impongono nel match d'esordio contro il Real Madrid campione di Champions League. Finisce 4-3 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con rete di Bale al 10' e pareggio di Icardi dal dischetto al 68' (fallo di Sobrinho su Vidic). Ai penalty errori di Nagatomo e M'Vila, ma il Real ne sbaglia tre.



E' partito subito forte il Real e Bale ha centrato prima la traversa e poi ha segnato, su palla rubata da Pepe, la prima rete della gara con una staffilata precisa che si è infilata all'angolo alla sinistra di Handanovic. La reazione dell'Inter è arrivata solo grazie a un'azione che ha portato Jonathan a sfiorare il pareggio con un colpo di testa. Una prima frazione di gioco in cui il predominio è stato del Real Madrid, con i nerazzurri che hanno però chiuso in crescita trovando con Botta e Obi, in un paio di occasioni, i tempi della ripartenza. Il secondo tempo è iniziato con la stessa Inter e il Real senza Bale, al suo posto scelto da Ancelotti il giovane De Tomas. I primi cambi per Mazzarri sono stati M'Vila per Kuzmanovic, Carrizo per Handanovic e Andreolli per Ranocchia. Prima grande occasione per M'Vila che da fuori, ha cercato l'incrocio trovando Jesus, entrato al posto di Lopez, bravissimo a ribattere in angolo. E' il minuto 63 e dal corner l'Inter si rende pericolosa nuovamente con Vidic che, subisce fallo in area: rigore. Dal dischetto si presenta Icardi che spiazza Jesus con un "cucchiaio". A questo punto è l'Inter che controlla la gara fino a sfiorare nuovamente il vantaggio, quando al 67' il portiere del Real compie un vero e proprio miracolo su Vidic prima e Andreolli poi. Dopo questa occasione, la partita si trascina fino al 90° con le due squadre incapaci di trovare la zampata del goal vittoria. Per l'Inter a questo punto in campo anche Laxalt, Krhin, Nagatomo e Bonazzoli. Finisce uno a uno con le due squadre pronte a calciare i penalty. Carrizo para su Isco, segnano Vidic e De Tomas, sbaglia Nagatomo. Goal di Vazquez, palo di M'Vila, ancora Carrizo protagonista su LLaramendi. Gol di Jesus, errore di Mascarell e Icardi chiude il conto con un'altro rigore perfetto. Due punti all'Inter, uno al Real. Prossimo appuntamento a Washington martedì prossimo alla una di notte ora italiana contro il Manchester United.