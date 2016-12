Guinness Cup, Inter sconfitta ai rigori dallo United

15:43 - Rigori fatali all'Inter contro il Manchester United a Washington nella seconda uscita nella Guinness Cup: 5-3 il finale a favore dei Red Devils (0-0 dopo i regolamentari). Primo tempo equilibrato: Handanovic fa il miracolo al 10' su Jones, risponde la squadra di Mazzarri con l'ex Vidic e Icardi. Nella ripresa predominio della squadra di Van Gaal, ma il muro nerazzurro regge. Ai rigori errore decisivo di Andreolli, che colpisce la traversa.

Mazzarri ha mandato inizialmente in campo Handanovic tra i pali, Ranocchia, Vidic e Juan Jesus in difesa, D'Ambrosio, Jonathan, Kuzmanovic, Krhin e Dodò nel centrocampo a cinque, Botta e Icardi in avanti. Nella ripresa dentro subito M'Vila per Krhin poi altri cambi: entrano Carrizo, Nagatomo, Taider e Laxalt al posto di Handanovic, Dodò, Kuzmanovic e Botta. Applausi per Vidic, per la prima volta contro la sua ex squadra, sostituito al 73' con Andreolli tra gli applausi scroscianti dello stadio. Sabato a Philadelphia derby italiano contro la Roma.