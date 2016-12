Guinness Cup, Inter-Roma 2-0: gol di Vidic e Nagatomo

14:57 - Importante iniezione di fiducia per l'Inter alla Guinness Cup. A Philadelphia la squadra di Mazzarri batte 2-0 la Roma nell'ultima giornata della fase a gironi del torneo americano. Nerazurri in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a un colpo di testa di Vidic, bravo a girare in rete un cross di Dodò. Nagatomo poi raddoppia al 68' con un destro potente sotto la traversa. Gara opaca invece per la Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

L'assaggio di Serie A ha dato il suo verdetto Oltreoceano. L'Inter c'è. E non lo dice solo il risultato, ma anche la prestazione contro i giallorossi. Il lavoro di Mazzarri comincia a dare i suoi frutti e i nerazzurri hanno già trovato un nuovo leader: Vidic. Il centrale serbo non solo guida la difesa con autorità, ma segna anche e dà un segnale importante all'ambiente in vista del campionato. I nerazzurri giocano alla pari con la Roma e tengono bene il campo soprattutto grazie al pressing alto. Complice il mercato, l'Inter mostra i muscoli in mezzo al campo e l'impressione è quella di una squadra molto solida e compatta. Certo, mancano ancora alcuni solisti di qualità (presto potrà contare su Palacio, Hernanes e Alvarez), ma la struttura regge bene.



Ne sa qualcosa la Roma, che, soffocata dalla pressione nerazzurra, nel primo tempo è costretta a subire il gioco avversario. L'ex Dodò in fascia è una furia e il feeling con Kuzmanovic promette bene. M'Vila è un baluardo e quando serve usa anche le maniere forti. Davanti Botta è ovunque ed è sempre il primo ad avviare il pressing. Icardi invece resta più in ombra, ma lavora bene spalle alla porta ed è sempre pronto a inserirsi negli spazi. Il primo tempo è molto vivace, con l'Inter che fa la partita e la Roma che va soltanto a corrente alternata. La banda di Garcia gioca a intermittenza, quasi a strappi. I nerazzurri invece si applicano con attenzione e serrano le linee. Per sbloccare il match serve aspettare il recupero del primo tempo, ma è la giusta conclusione dei primi 45'.



Dopo il vantaggio, nella ripresa, la Roma ha l'occasione buona per pareggiare con Destro, ma il bomber non è in giornata e il match si avvia senza scampo verso la sconfitta. Un ko pesante, dovuto anche alla scarsa vena di Ljajic e Iturbe, lasciati spesso troppo soli e sovrastati dai difensori avversari. De Rossi e Nainggolan han provato a tenere a galla la baracca, ma non è bastato. Ma la sconfitta, per Garica, non è l'unica tegola della serata: per Castan si sospetta uno stiramento e Benatia è uscito dal campo zoppicando. Buone notizie invece per Mazzarri arrivano anche dai cambi. A dispetto delle voci di mercato, Guarin è entrato in campo con tanta voglia. Forse le ultime prestazioni cominciano a far cambiare idea anche a chi sembrava già con le valigie in mano. Il "cantiere" Inter procede bene. Niente finale di Guinness Cup per i nerazzurri dopo il successo per 3-1 del Manchester United sul Real Madrid: doppietta di Ashely Young e gol di Hernandez. Per i merengues a segno Bale.

94' - Triplice fischio, partita finita. L'Inter vince 2-0 con la Roma.

91' - Guarin ci riprova dalla distanza. Parata in due tempi

89 ' - Numero di Kovacic a centrocampo: steso da Calabresi (ammonito)

84' - Sanabria si infila sulla destra dopo un triangolo con Totti, poi spara di destro e scalda le mani a Carrizo

82' - Fuori anche Vidic tra gli appalusi. Dentro Silvestre. Bonazzoli prende il posto di Icardi

80' - Inter sempre pericolosa sui calci piazzati.

78' - Garcia cambia Nainggolan con Calabresi, Florenzi con Paredes e Astori con Barasha.

77' - Ci prova Guarin con una bella giocata

75' - Altri cambi per l'Inter: fuori ANdreolli e Nagatomo. Dentro Ranocchia e M'Baye

72' - Time-out della ripresa. Altri cambi per la Roma: entrano Romagnoli, Sanabria e Borriello, escono Benatia (claudicante), Ljaic e Iturbe.

68' GOL INTER: cross di D'Ambrosio, Nagatomo da solo batte Skorupski di potenza con un un destro sotto la traversa

64' - Nell'Inter fuori Handanovic, M'Vila, Botta, Kuzmanovic, Jonathan e Dodò. Dentro Carrizo, Guarin, Laxalt, D'Ambrosio, Krhin e Kovacic

63' - Ancora Vidic pericoloso di testa su calcio d'angolo

60' - Nella Roma fuori Emanuelson, De Rossi, Pjanic e Destro. Dentro Cole, Keita, Uçan e Totti.

57' - Leggerezza di Juan Jesus, ne approfitta Iturbe. Ferma tutto Vidic. Nainggolan raccoglie la palla e spara di destro: palla di poco a lato

52' - Ammonito Destro

47' - Grande occasione da gol per la Roma. Iturbe si invola sulla destra e mette in mezzo per Destro, che di testa manda incredibilmente a lato

45' - Inizia il secondo tempo



Dopo 3' di recupero il primo tempo si chiude sull'1-0 per l'Inter: squadre negli spogliatoi

45+1' - GOL INTER: Vidic sblocca di testa su una punizione calciata perfettamente da Dodò

38' - La Roma pasticcia in difesa e Botta prova ad approfittarne, ma l'azione sfuma

37' - Nainggolan gioca bene nello stretto e lascia partire un destro pericoloso dal limite. Handanovic blocca in due tempi

36' - Iturbe salta Juan Jesus sulla destra: steso.

35' - Handanovic vola e respinge con i pugni una punizione di Ljajic da posizione defilata sulla sinistra

34' - Cross dalla trequarti per Icardi, che colpisce bene, ma centrale. Para Skorupski

30' - De Rossi e Florenzi dialogano bene, ma poi l'esterno sbaglia il cross

28' - Dodò prova col piattone al volo da fuori area, palla fuori alla destra di Skorupski

26' - Benatia perde palla a centrocampo, si inserisce Nagatomo, che mette in mezzo una palla pericolosa: anticipato Kuzmanovic.

23' - Time-out per le squadre: breve pausa in campo

21' - Dodò chiude bene su un pericoloso cross di Destro

19' - Grande azione della Roma. Pjanic libera Emanuelson con un colpo di tacco. Cross in mezzo per Iturbe: ferma tutto Juan Jesus

17' - Punizione di Kuzmanovic dalla sinistra, libera la difesa interista

14' - Kuzmanovic impegna Skorupski con un destro potente al limite dell'area

13' - Entra Benatia per Castan

11' - Problema a una coscia per Castan, che chiede subito il cambio

10' - Partita subito intensa. Bella azione sulla sinistra per Dodò, fermato da Astori

9' - Iturbe si accentra da destra e lascia partire un sinistro velenoso dal limite. Skorupski para senza problemi

7' - L'Inter alza il baricentro: Icardi pescato in fuorigioco

4' - Pjanic sbaglia al limite e l'Inter prova a colpire con un destro a girare di Botta. Palla fuori

2' - Fallo di Vidic su Nainggolan al limite dell'area giallorossa

1' - Inter-Roma: si comincia!



18:56 - Tutto pronto al Lincoln Financial Field, le squadre entrano in campo. Roma in completo rosso, Inter in maglia bianca

18:45 - Inter e Roma rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento

18:25 - In campo anche l'Inter

18:22 - Roma in campo per il riscaldamento

18:15 - Allo stadio c'è anche James Pallotta, presidente della Roma

17:35 - Le squadre sono arrivate al Lincoln Financial Field, casa dei New England Patriots.

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic (64' Carrizo); Andreolli (76' Ranocchia), Vidic (82' Silvestre), Juan Jesus; Nagatomo ('76 M'Baye), Jonathan (64' D'Ambrosio), M'Vila (64' Khrin), Kuzmanovic (64' Kovacic), Dodò (64' Guarin); Botta (64' Laxalt), Icardi (82' Bonazzoli)

A disp.: Berni, Taider, Obi, Schelotto, Puscas. All.: Walter Mazzarri

ROMA (4-3-3): Skorupski; Florenzi ('77 Paredes), Astori ('77 Balasa), Castan (13' Benatia, 72' Romagnoli), Emanuelson (60' Cole); Nainggolan ('77 Calabresi), De Rossi (60' Keita), Pjanic (60' Uçan); Iturbe ('72 Borriello), Destro (60' Totti), Ljajic (72' Sanabria).

A disp.: Svedkauskas, Lobont, Golubovic, Somma.

All.: Rudi Garcia