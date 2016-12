Guinness Cup: crollo Milan, il Manchester City vince 5-1

10:14 - Il Milan precipita nella seconda uscita amichevole della tourneé americana. A Pittsburgh i rossoneri perdono 5-1 contro il Manchester City. L'avvio degli uomini di Inzaghi è pessimo: i Citizens scattano sul 2-0 con Jovetic e Sinclair, poi arrotondano con Jesus Navas e Iheanacho. Prima della fine del tempo accorcia Muntari. Nella ripresa spazio per Balotelli (al posto di El Shaarawy), ma la musica non cambia. Jovetic completa la manita.

LA CRONACA IN TEMPO REALE

Otto gol subiti (e uno fatto) in due partite sono troppi anche per i più ottimisti. Soprattutto se arrivano dall'Olympiacos e dalla riserve del Manchester City (mancavano Dzeko, Aguero, Silva, Negredo, Nasri e Yaya Touré per citarne alcuni). La Guinness Cup rossonera è fin qui una straziante sequela di errori difensivi, anche macroscopici, che Inzaghi deve cominciare a sistemare. Alex si dimostra una fuoriserie in piena fase di rodaggio. Affaticato, goffo, con poco senso della posizione. Si fa tagliare fuori da Jovetic sul gol che vale lo 0-1. Rami si concede le solite distrazioni, che bastano a giustificare il lampante 0-2 fra l'11' e il 13'. Davanti il Milan non mostra alcuna armonia. Giostra benino Cristante, ma l'azione non trova mai uno sbocco. La squadra rossonera si accende a intermittenza solo con El Shaarawy, mentre Honda è il solito fantasma “ammirato” da gennaio a questa parte. Sull'altro fronte è quasi sempre gol quando il City affonda: lo 0-3 è favorito da una deviazione di Poli, lo 0-4 da uno strafalcione di Agazzi, che non trattiene la botta di Iheanacho, nigeriano classe '96. Muntari (uno dei meno peggio) accorcia con timidezza sul finire del primo tempo.

L'inizio della ripresa è rallentato da un acquazzone che aggredisce Pittsburgh per venti minuti buoni. Il Milan prova a schiarirsi le idee, ma il cambio di rotta dura una miseria. Balotelli, all'esordio stagionale, crea qualche scintilla nell'area di rigore avversaria e sembra nel vivo della partita. Ma è il City, trovando l'ennesimo pertugio in area, a scappare sul 5-1 con un ottimo Jovetic (il migliore in campo). Inzaghi cambia faccia alla squadra, ma solo in apparenza, con nove sostituzioni. Niang continua a sbagliare gol a tu per tu col portiere e la gara non ha davvero più nulla da raccontare. Non sul piano del gioco, né del carattere. Quando sprofondi così in fretta, tutto il resto ha poco senso. Compreso l'ingresso in campo di Mastour nel finale.



LA CRONACA DEL MATCH

45' st - Finisce 5-1 per il Manchester City, il Milan è un disastro

40' st - Niang ha i crampi, dentro al suo posto Mastour

38' st - Balotelli innesca Niang con un gran colpo di tacco, poi l'azione si perde

34' st - Si inserisce bene Saponara, ma la conclusione è alta

27' st - Niang si fa ipnotizzare da Caballero dopo una fuga in solitaria

13' st - GOL DI JOVETIC - Jojo fa partire l'azione, raccoglie in mezzo all'area il suggerimento di Kolarov e, dopo aver saltato Rami, batte Agazzi: 5-1 City

8' st - Annullato un gol a Balotelli, che correggeva a un metro dalla porta la spaccata di Essien. Giusto il fuorigioco

6' st - Essien liberissimo in area, ma il colpo di testa è centrale

1' st - Si riparte finalmente. Nel Milan c'è Balotelli, alla prima apparizione della nuova stagione in rossonero. Supermario prova subito da centrocampo, ma il portiere non si fa sorprendere

La pioggia è terminata, breve riscaldamento e si riparte con il secondo tempo

INTERVALLO - Un nubifragio si è abbattuto su Pittsburgh durante l'intervallo. Gli spettatori lasciano gli spalti per mettersi al riparo, le squadre per il momento restano negli spogliatoi

45' - Finisce un primo tempo senza storia, Milan bruttissimo per essere vero: 4-1 City

42' - GOL DEL MILAN CON MUNTARI - Il ghanese approfitta della sponda area di Alex su azione d'angolo e appoggia in rete

37' - Ci sarebbe anche il 5-0, ma Jovetic viene fermato in posizione di fuorigioco

32' - El Shaarawy impegna Caballero con un colpo di testa da pochi passi. Bel cross di De Sciglio

31' - Iniziativa di Niang, il diagonale termina largo

26' - ARRIVA ADDIRITTURA IL POKER - Difesa incerta, Iheanacho raccoglie sui sedici metri e batte Agazzi (disastroso): 4-0 City

24'- TERZO GOL DEL CITY - Jesus Navas colpisce in mezza rovesciata, ma deviazione decisiva di Poli: 3-0 City

21' - Il Milan prova a scuotersi ma non è facile dopo il micidiale uno/due degli avversari. Zuculini va anche vicino al tris

13' - RADDOPPIO IMMEDIATO CITY - Sinclair anticipa Rami e batte ancora Agazzi su una palla da sinistra di Clichy: 2-0 City

12' - GOL MANCHESTER CITY - Jovetic si infila alle spalle di Alex, sfrutta l'assist di Navas e infila Agazzi per l'1-0

9 - Milan ancora pericoloso da sinistra con Constant, Niang non riesce a deviare al volo

2' - Fuga sulla sinistra di El Shaarawy, cross respinto in angolo. Alex svetta sul calcio da fermo ma mette a lato

1' - Calcio d'inizio per il Manchester City



LE FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Agazzi; De Sciglio (23' st Albertazzi), Alex (1' st Bonera), Rami (23' st Mexes), Constant (1' st Abate); Poli (1' st Essien), Cristante, Muntari (23' st Saponara); Honda, Niang (40' st Mastour), El Shaarawy (1' st Balotelli). A disp.: Abbiati, Gabriel, Zaccardo, Mastalli, Pinato, Pazzini. All.: Inzaghi

Manchester City (4-4-2): Caballero; Clichy, Boyata, Nastasic, Kolarov; Navas, Fernando, Zuculini, Sinclair; Jovetic, Iheanacho. All.: Pellegrini