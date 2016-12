Guidolin e la panchina: addio dopo 28 stagioni

16:48 - L'incontro questa mattina, con Giampaolo Pozzo. E poi la conferenza stampa. Francesco Guidolin annuncia la decisione che da qualche settimana sta maturando: è giunto il momento di lasciare la panchina, per dedicarsi a mansioni tecnico-dirigenziali all'Udinese. Sotto contratto fino al 30 giugno 2015 e dopo 28 anni in panchina, gli ultimi 5 nella splendida avventura friulana, Guidolin (59 anni) ha scelto quest'altra strada, dirigenziale. Per la guida dell'Udinese, si parla di Gigi Delneri.

E in conferenza stampa, ecco l'annuncio del ds udinese Giaretta: "Guidolin non sarà più l'allenatore dell'Udinese. Ha maturato questa a lungo questa scelta e ha deciso di accettare la proposta del club, ovvero di restare con mansioni dirigenziali".

Poi è la volta di Guidolin: "Non allenerò più, ma per me è un bel giorno perché posso continuare la mia avventura all'Udinese. Un po' di tristezza ovvio ce l'ho dentro, ho trascorso una vita in panchina. E mi vedete qui in giacca e cravatta, perché devo cominciare ad abituarmi. Nei prossimi giorni sarò a disposizione del club, poi mi prenderò una vacanza e sarò pronto per la nuova avventura".

Chi lo sostituirà in panchina? "Ho dato dei consigli, dei suggerimenti alla società. Potrò dare il mio contributo, per costruire lo staff giusto". La voce di Delneri è sempre quella più consistente.