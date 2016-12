Guarin, Juve e mercato. Ausilio: "Ecco la verità"

16:03 - Rapporti con la Juventus e questione-Guarin. L’Inter deve ricucire un dialogo e riappropriarsi di un calciatore che deve essere un tesoro per Mazzarri, e per il rilancio della squadra.

A rispondere è il direttore sportivo Pietro Ausilio. “Non c’è tensione fra noi e la Juve. Abbiamo un ottimo rapporto, sono colleghi stimati e professionisti che sono sportivamente rivali. Noi abbiamo pensato che questo accordo non dovesse essere sottoscritto".

"Tante volte nel mercato saltano trattative che sembrano concluse. Crediamo soltanto che non era il caso di fare una conferenza stampa (quella di Marotta dopo il mancato scambio, ndr), perché è successa la stessa cosa anche a noi, per esempio con Isla in estate. Con la Juve ci sono ottimi rapporti”.

E su Guarin: “Con il giocatore abbiamo già parlato e a Torino non è venuto solo per precauzione, per questioni ambientali". Tant'è che a margine della conferenza-stampa di presentazione di Botta, il centrocampista colombiano si è presentato direttamente in sala, mostrandosi molto sorridente. Guarin poi ha avuto un lungo colloquio con Mazzarri.

Sul fronte società, mercato invernale e conseguenze, Ausilio ha spiegato: "Non c'e' alcuna confusione, abbiamo la stima di Thohir. Abbiamo fatto esattamente quanto concordato con l'allenatore per tutti e tre i giocatori arrivati. Su D'Ambrosio, ad esempio, c'era mezza Serie A. Ora conterà solo il campo e vincere le partite".