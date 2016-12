Guarin dice tutto: la Juve, i due Ronaldo, Icardi e Mazzarri 

12:23 - Fredy Guarin, tra passato (recente) presente e futuro. Juventino mancato (due volte, dice lui), interista per scelta e, a questo punto, anche per vocazione. Ronaldo il fenomeno, il suo idolo; Ronaldo Cristiano il giocatore più forte al mondo, oggi; il ruolo di esterno –destro o sinistro- quello che gli piace ed è quello in cui lo ha collocato Mazzarri. E altro cose, che il colombiano ha raccontato a Inter Channel.







Ecco le parole di Guarin.

A proposito del doppio passaggio mancato alla Juve: gennaio 2012 e gennaio 2014.

"E’ la seconda volta che mi è capitato di poter andare a Torino da quando sono arrivato. Io pensavo che fosse strano che capitasse due volte senza andarci davvero. Ma ora sono qui e penso all'Inter, non penso al passato".

I tifosi l'hanno subito perdonato. Mancato juventino, mai però sopportato interista.

"Davvero. Nessuna contestazione da parte dei tifosi. Quando le cose si fanno con il cuore, la gente capisce. Loro sanno quello che penso, lo vedono. In campo si vede se non ho voglia, lo stesso vale se sono felice. Il campo è l’unico modo per dimostrare tutto".

I suoi campioni di riferimento, quando ha cominciato a giocare a calcio, il calcio di alto livello.

"Ho avuto due giocatori come idoli: Patrick Vieira e Ronaldo il Fenomeno. Per me Ronie è sempre stato la vera ispirazione, come per mio fratello, per tutto quello che ha fatto”.

La discontinuità: è il difetto di Guarin in campo, lungo i novanta minuti. E lo riconosce.

"Devo migliorare tante cose, una è la continuità in campo. Voglio fare tutta la partita fino alla fine a un ritmo alto e concentrato”.

L'Inter, la sua famiglia calcistica. Con chi ha legato?

"Vado d'accordo con tutti i miei compagni. Adesso il mio compagno di stanza è Mauro Icardi e in stanza abbiamo sempre la musica fino a che non andiamo a dormire, ma sto tanto anche con Palacio, Jonathan, Ranocchia".

Il ruolo, qual è il suo ruolo preferito?

"Quello in cui sto giocando ora, interno a centrocampo a destra o sinistra”.

E infine: il calciatore oggi più forte al Mondo?

"Cristiano Ronaldo. Nessuno è come lui". Nemmeno Lionel Messi. Bel duello.