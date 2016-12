Guardiola: "Turnover? Robben lo capisce, mia moglie no..."

17:13 - A quasi due anni dall'addio al Barça, Pep Guardiola spiega i motivi che lo portarono ad abbandonare il club catalano: "Ho lasciato il Barcellona perché non ero più in grado di motivare i miei giocatori". La decisione, racconta, fu presa dopo la sconfitta col Chelsea nella semifinale di Champions del 2012: "Se non hai più il contatto con i giocatori, è il momento di muoversi - racconta il tecnico -. E quello è stato uno di quei momenti".

Guardiola si racconta nel corso di un'intervista alla rivista della casa automobilistica tedesca Audi: "Noi eravamo superiori ai nostri avversari (il riferimento è alla sfida col Chelsea nel 2012, ndr), ma siamo stati eliminati dalla competizione. E 'stata una sconfitta davvero crudele per me. Sentivo che non potevo più mantenere il contatto con la mia squadra".



Il tecnico spagnolo, con i blaugrana, conquistò 14 trofei (tra cui due Champions) su 19 finali disputate. "Quattordici titoli nel giro di soli quattro anni rappresentano il miglior periodo nella storia del club - ha detto ancora Guardiola -, ma alla fine devono anche poter rappresentare una svolta se l'allenatore non riesce più a motivare la sua squadra".



Il presente si chiama invece Bayern Monaco, con cui sta dominando la Bundesliga. Un'esperienza nella quale, in qualche modo, è coinvolta anche la moglie Cristina: "Lei a volte si lamenta delle mie decisioni e mi chiede di confermare la squadra che ha vinto l' ultima partita. Però riuscire a spiegare a lei il mio sistema di turnover è più difficile che dire a Robben di andare in panchina!".