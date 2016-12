Guardiola: "Il Bayern dica se sono l'uomo giusto"

16:30 - Dopo le numerose critiche subite in seguito al k.o. del Bayern contro il Real Madrid (0-4 nel ritorno della semifinale Champions), Guardiola difende il suo modello di gioco: "La squadra deve giocare secondo le idee dell'allenatore, sono convinto che questa è l'unica soluzione giusta. Non sono qui per cambiare la cultura del calcio tedesco, tuttavia quando parlo quotidianamente con i miei giocatori non posso che parlare della mia visione di gioco".

Il tecnico spagnolo replica alle accuse nel corso della conferenza stampa alla vigilia della penultima gara di campionato contro l'Amburgo. Il tiki taka proposto da Guardiola è stato aspramente contestato dalla stampa, la quale non è convinta che i giocatori a disposizione dell'ex allenatore del Barça siano adatti al sistema di gioco da lui prediletto: "Con questo gioco e questi giocatori abbiamo fatto grandi cose in questa stagione e abbiamo ancora una finale da disputare (la Coppa di Germania contro il Dortmund, ndr)".



In ogni caso i bilanci si faranno a fine stagione: "Dopo la finale di Berlino incontrerò il patron del club Rummenigge e il ds Sammer. Ma ci saremmo visti anche se fossimo andati in finale di Champions. Poi, in prospettiva, è il Bayern a dire se io sono l'uomo giusto per questo club". Riguardo al malcontento di alcuni giocatori come Thomas Muller, Javi Martinez e Mario Gotze, Guardiola smorza le polemiche: "Hanno giocato bene quando la squadra ha giocato bene, e penso che saranno ancora con noi l'anno prossimo".