Guardiola avverte il Bayern: "Se continuiamo così, addio finale di Champions"

10:26 - Alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa di Germania con il Kaiserslautern, Pep Guardiola tira le orecchie al suo Bayern: "Se giochiamo come abbiamo fatto nelle ultime due gare di campionato, la finale di Champions ce la scordiamo. Dobbiamo ritrovare velocemente la miglior condizione perché siamo in una situazione pericolosa, se giochiamo così a Madrid non avremo alcuna chance". Il Bayern è reduce dai ko con Augsburg (0-1) e Dortmund (0-3).

"A volte le sconfitte aiutano a migliorare, ma quando non c’è concentrazione, la testa è più lenta e tutto gira più lentamente. Si può andare incontro a bruttissime prestazioni" ha spiegato ancora Guardiola. Il Bayern si è laureato campione di Germania in netto anticipo, da quel momento le prestazioni non sono state più all'altezza del club campione d'Europa in carica.