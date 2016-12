Guaraldi: "Diamanti se ne vuole andare"

18:58 - Bufera a Bologna dopo l'ennesima sconfitta. I tifosi hanno distribuito in città un volantino contro la società intitolato "La Pazienza è terminata... Via da Bologna questa società disastrata". "Dopo l'ennesima conferma dell'incapacità di sopperire alle carenze tecniche e che con questa dirigenza non esiste futuro, esprimiamo tutta la nostra rabbia contro chi sta infangando il nostro nome e i nostri colori", si legge nel testo.

Dopo la protesta contro Morandi, dunque, prosegue il braccio di ferro tra la curva del Bologna e la dirigenza, accusata di non essere all'altezza della situazione. "Questo continuo stillicidio di figuracce, bugie, dichiarazioni, smentite e rifiuti presi in faccia dai giocatori, che sanno perfettamente a cosa andrebbero incontro accettando questa società che ormai ci ha fatto diventare lo zimbello d'Italia, noi diciamo basta!", prosegue il comunicato al veleno firmato da Beata Gioventù e Settore Ostile.

Chiaro l'obiettivo degli ultrà: "Chiediamo a gran voce che tutti, compresi consiglieri e pseudo-tali, se ne vadano immediatamente, lasciando il nostro amato Bologna in mani più sicure senza pretendere nulla, dal momento che la squadra è patrimonio della città stessa". Nel dettaglio, i tifosi chiedono anche al Comune di farsi carico di sondare un eventuale riavvicinamento del Dottor Zanetti, considerato l'unica via di salvezza. Duro infine il messaggio che chiude il comunicato: "Se la risposta della società sarà negativa, siamo disposti a dare battaglia a 360 gradi".



GUARALDI: "DIAMANTI VUOLE ANDARE VIA"

Immediata la replica del presidente del Bologna dopo l'attacco degli ultrà. "Ho fatto degli errori, il primo comprare il Bologna e non lo rifarei, ma non voglio mollare", ha detto Guaraldi. "Non ho voglia di diventare lo zimbello della città, ma non mi tiro indietro", ha aggiunto.

E sul caso-Diamanti, che non vuole più saperne di restare? ''Diamanti continua a fare pressioni per andare via, e anche i cinesi le fanno”. (Il Guangzhou di Lippi). “Io cerco di resistere''. Le parole del presidente del Bologna, Albano Guaraldi, sul futuro del fantasista azzurro. ''Non dico nulla di nuovo sul giocatore, è una scelta legittima dal suo punto di vista", ha aggiunto Guaraldi. "Non è motivato, è un calciatore di 31 anni che ha chiesto di andare via".