Grecia, Ranieri "impreparato": è già in pericolo

12:13 - Inizia con una sconfitta e tante critiche l'avventura come ct della Grecia di Claudio Ranieri. L'ex juventino ha raccolto ad Atene uno 0-1 contro la Romania, la selezione eliminata proprio dagli ellenici per qualificarsi al Mondiale in Brasile. "Impreparato" titola Sportday, quotidiano greco, riassunto del flop della prima uscita, una sconfitta più che meritata per quanto visto sul campo con una squadra lenta, brutta e mai pericolosa.