Grana Brasile: Hulk può saltare il Messico

17:53 - Problemi in casa Brasile. Il ct verdeoro Luiz Felipe Scolari rischia di dover rinunciare a Hulk per la seconda gara del Girone A contro il Messico: il bomber dello Zenit si è fermato in allenamento per un problema alla coscia e la sua presenza in campo a Fortaleza martedì sera è in forte dubbio. Favoriti per sostituire Hulk sono due giocatori del Chelsea: Ramires in caso di formazione più coperta o Willian per uno schieramento più offensivo.

Il fastidio di Hulk non è una novità: dall'inizio del Mondiale l'ex attaccante del Porto convive col dolore e non ha voluto rinunciare all'esordio di San Paolo contro la Croazia. Ma ora l'infortunio rischia di complicarsi e Hulk ha preferito fermarsi.