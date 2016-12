Gran Galà del calcio: Juventus migliore squadra, trionfano Pirlo e Conte

15:52 - La Juve domina la scena al Gran Galà del calcio organizzato dall'Aic, durante il quale sono stati assegnati gli Oscar della stagione 2012/2013. I bianconeri sono la squadra migliore, mentre Pirlo vince il premio di migliore giocatore. Conte trionfa tra gli allenatori, Rizzoli tra gli arbitri. Questa la Top 11 (4-3-3): Handanovic; Maggio, Barzagli, Chiellini, De Sciglio; Vidal, Pirlo, Borja Valero; Cavani, Balotelli, Di Natale.

MIGLIOR CALCIATORE 2012/2013: VINCE PIRLO

Il centrocampista della Juventus è stato eletto miglior giocatore della passata stagione: "Questo premio è ancora più bello perché scelto dai colleghi, che fanno il mio stesso lavoro e vedono cosa si fa in campo. Resto alla Juve? Sì".



AGNELLI: "THOHIR? NON CI SIAMO SENTITI"

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto al Gran Galà del calcio: "Con Conte ci parlo tutti i giorni, non ho bisogno di conferme. Lui è consapevole che alla Juve vincere è l'unica cosa che conta. Ora l'appuntamento con la storia sono i tre scudetti consecutivi che mancano da 80 anni. Thohir? Non mi sono sentito, il telefono è aperto anche ora, rispondo a tutte le ore". E ancora: ''Da parte mia i rapporti con la Figc sono trasparenti, l'importante è che il dialogo avvenga fra tutte le componenti in maniera costruttiva perché tutti vogliamo che il calcio italiano riprenda il suo ruolo a livello internazionale. Lo Juventus Stadium non deve rimanere un gioiello isolato. Tutte le squadre devono avere stadi all'altezza e il calcio italiano deve tornare protagonista in Europa''.MIGLIORE SQUADRA: JUVENTUS

I bianconeri hanno vinto il premio di migliore squadra della stagione 2012/13.



MIGLIOR ALLENATORE: CONTE

Il tecnico della Juventus è stato eletto come allenatore migliore della stagione 2012/2013: "Il merito e il ringraziamento va ai miei calciatori che ho avuto la fortuna di allenare in questi tre anni. I programmi erano più a lunga scadenza, però poi abbiamo vinto al primo e al secondo anno e proviamo a farlo anche al terzo, vogliamo stupire. C'è un progetto importante, basato in Europa nel tempo, bisogna avere pazienza perché è un momento particolare a livello economico per il nostro calcio. Però abbiamo idee e abbiamo forza. Se resto? La Juve è casa mia, a casa si sta bene, si cerca di dare il massimo". Sul match con l'Inter: "Non ci sono problemi, che vinca quella che merita. Roma? Sta facendo cose importanti, noi facciamo cose straordinarie per questo siamo avanti, sapendo che dietro ci sono due club forti e tutto è ancora in gioco".



MIGLIOR TRIDENTE D'ATTACCO: DI NATALE-BALOTELLI-CAVANI

Il miglior tridente d'attacco è completato da Antonio Di Natale, scelto come uno dei tre migliori attaccanti della scorsa stagione.



BALOTELLI: "IO ANCORA CON MOU? NON E' VERO. SCUSARMI PER IL GESTO DI CAGLIARI? NON VOGLIO PARLARNE"

Mario Balotelli è uno dei tre migliori attaccanti della scorsa stagione: "Ringrazio tutti quanti i miei colleghi che mi hanno votato, sono felice e spero di fare bene quest'anno e gli anni prossimi. Scusarmi per il gesto di Cagliari? No, non ne voglio parlare". SuperMario smentisce alcuni rumors di mercato: "Il Daily Mail ha detto che potrei tornare a giocare con Mourinho? Su di me ne escono ogni giorno, non è vero nulla. Io al Psg? Assolutamente no".



CAVANI: "IL MIO NAPOLI ERA PIU' FORTE"

Uno dei tre migliori attaccanti è Edinson Cavani, passato dal Napoli al Psg al termine della scorsa stagione: "Ringrazio i miei ex compagni, il Napoli e la gente. Meglio Napoli o Parigi? Sinceramente sono due realtà diverse, il calcio ti porta dappertutto e tu devi essere sempre disposto a dare il massimo dove ti tocca stare. Sicuramente mi manca Napoli come mi manca il mio Paese". Più forte il Napoli di quest'anno o quello della passata stagione? "Secono me era più forte il nostro Napoli".



MIGLIORE ARBITRO: RIZZOLI

Il migliore fischietto della passata stagione è Nicola Rizzoli, che rappresenterà l'Italia al Mondiale 2014: "Il mio obiettivo è fare bene, la carriera di un arbitro al Mondiale è condizionata dalla propria nazionale, vediamo cosa fanno i ragazzi. Parlare dopo le partite? Saremo anche disposti, è una delle idee che il nostro presidente vuole proporre. Bisogna vedere se in italia c'è disponibilità a sentire parlare un arbitro e ammettere anche errori".



MIGLIORI CENTROCAMPISTI: VIDAL E BORJA VALERO

Il cileno e lo spagnolo, insiemea Pirlo, sono stati scelti come migliori centrocampisti della scorsa stagione. Vidal: "Sono felice di aver fatto 10 gol, grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato molto. Abbiamo vinto due scudetti e ora ci manca un po' per vincere pure il terzo. Se vado via? Sicuramente resterò a Torino". Borja Valero: "Non abbiamo centrato la Champions l'anno scorso, ci proviamo quest'anno. Il campionato è ancora lungo, vediamo quallo che riusciamo a fare. Farò il massimo in campo con la Fiorentina per avere un posto in Nazionale".



MIGLIOR REGISTA: PIRLO

Andrea Pirlo si aggiudica il premio come miglior regista della stagione 2012/2013. Domenica c'è Juve-Inter: "Quando si va sul campo si dimentica tutto quello che accade all'esterno. Roma a meno 6? Squadra forte che sta facendo benissimo, guardiamo solo noi stessi. Totti in Nazionale? I grandi campioni sono sempre ben voluti".



TERZINO SINISTRO: DE SCIGLIO

Mattia De Sciglio è premiato come miglior terzino sinistro: "Mi auguro di rimanere al Milan e di andare in Brasile. L'obiettivo in campionato è risalire il più possibile per entrare in Europa".



CENTRALE DI SINISTRA: CHIELLINI

E' Giorgio Chiellini il migliore centrale di sinistra della passata stagione: "L'obiettivo al Mondiale? Viviamo l'esperienza con grande entusiasmo e consapevolezza dei nostri mezzi, solo giocando partita in partita possiamo sognare".



CENTRALE DI DESTRA: BARZAGLI

Il migliore centrale di destra è Andrea Barzagli: "La mia pecca è che devo menare di più, non ce l'ho come caratteristica. Difesa? Nel campionato italiano è importante non subire gol, quest'anno ci stiamo riprovando ma per ora la Roma sta facendo meglio di noi".



TERZINO DESTRO: MAGGIO

Il miglior terzino destro della passata stagione è Christian Maggio, che fissa l'obiettivo del Napoli: "Quest'anno è cambiato molto, siamo ripartiti da zero. Stiamo affrontando una stagione impegnativa ma ci stiamo togliendo qualche soddisfazione. L'obiettivo principale è prendere la Roma, noi abbiamo perso qualche punto ma possiamo ancora recuperare"



MIGLIOR PORTIERE: VINCE HANDANOVIC

Samir Handanovic, numero 1 dell'Inter, è premiato come miglior portiere della scorsa stagione. Domenica c'è la Juve: "Sono forti e bisogna prepararsi bene"



SERIE B: IL MIGLIORE E' BERARDI

Domenico Berardi vince il premio di miglior giocatore di Serie B della passata stagione.



CALCIO FEMMINILE: MELANIA GABBIADINI MIGLIOR GIOCATRICE

Melania Gabbiadini (Verona Bardolino) vince per il secondo anno di fila il premio come migliore giocatrice del calcio femminile.