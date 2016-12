Gossip dall'Argentina: Maradona aspetta un altro figlio dalla Ojeda

10:17 - Gossip bomba dall'Argentina. Diego Armando Maradona aspetterebbe un secondo figlio dal'ex compagna Veronica Ojeda, che con il Pibe de Oro ha già avuto un altro bambino a febbraio dello scorso anno, Diego Fernando. L'indiscrezione è stata lanciata da Luis Ventura durante uno dei programmi tv di pettegolezzi più seguiti del Paese e in poco tempo è diventato un "trend topic" su Twitter.



"La notizia dell'anno mi è stata confermata direttamente dalla stessa Ojeda, che lo ha saputo solo pochi giorni fa ed è molto emozionata, ma anche imbarazzata", ha spiegato il noto cronista della stampa scandalistica locale. Secondo Ventura, quella che è stata la compagna di Maradona per quasi sette anni è andata a trovarlo a Dubai la settimana scorsa per informalo, ma lui non l'ha voluta incontrare e ora si è rinchiusa in casa per preparare il primo compleanno di Diego Fernando, giovedì prossimo. Quando si dice il tempismo.