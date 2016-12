Goleada Juve: 8-1 alle All Stars indonesiane

17:38 - Stravince la Juve nella sua prima uscita indonesiana: 8-1. Contro una selezione di All Stars locali, la squadra di Allegri comincia con un'incertezza su palla da fermo e va sotto con il gol di Lobicic (3'). Pareggio immediato di Pirlo su rigore. Poi si scatena Llorente che mette a segno una tripletta fra il 16' e il 24'. Giovinco fa cinquina prima dell'intervallo, nella ripresa segnano anche il giovane Coman, Tevez e Pepe. Un tempo per Evra.

LA GARA IN TEMPO REALE

Una passeggiata di salute in piena regola quella della Juve a Jakarta, di fronte a uno stadio pieno e un po' inaspettatamente "italiano". Non tanto per i colori - la Juve è amata e si sapeva bene - ma per il tifo straripante, scandito dai cori tipici dello Stadium. I bianconeri pagano un po' la partenza a rilento a vanno sotto al 3' sull'esecuzione di un calcio d'angolo: difesa distratta, Lopicic fa 1-0. Poi pian piano la squadra si rianima e Lobo, difensore avversario, la rimette del tutto in partita atterrando Giovinco in area: Pirlo dal dischetto pareggia. Adesso la Juve funziona. Pirlo attacca con rapidità in mezzo al campo, trova le solite aperture e gli esterni ne approfittano. Lichtsteiner è in giornata di grazia. Raccoglie, suggerisce e per due volte trova Llorente, libero di sorpassare e allungare. La difesa, sull'altro fronte, non è più sollecitata, mentre il centrocampo lavora bene e mette a nudo i limiti degli indonesiani. Il 3-5-2 non è usurato e, sebbene a un ritmo inferiore, la Juve fa le cose di sempre. Con facilità. Llorente e Giovinco arrotondano sul 5-1.

Nella ripresa spazio alle riserve. C'è il francesino Coman, che va ad occupare il ruolo di prima punta al fianco di Tevez. L'ex Psg gioca bene, slalomeggia con personalità e si fa trovare pronto quando Pepe gli serve su un piatto d'argento il gol del 6-1. Pepe, proprio lui, gioca una buona gara e colpisce un palo con un tiro da fuori: ma Tevez raccoglie e deposita in rete il settebello. Desta una discreta impressione anche un altro giovane come Vitale. Tanto movimento e poca lucidità sotto porta (un gol sbagliato urla vendetta). Evra gioca un tempo con buona personalità: l'inserimento non sarà affatto difficile. A pochi passi dal traguardo, anche Pepe si prende una soddisfazione e torna al gol: è quello dell'8-1. Prova in generale poco significativa, ma dopo le brutte performance con Lucento e Cesena, è comunque una boccata d'ossigeno.



LA CRONACA DEL MATCH

48' st Finisce dopo quasi 3' di recupero: la Juve vince 8-1

45' st OTTAVO GOL DELLA JUVE: a segno Pepe col pallonetto, suggerimento di Tevez

44' st Bella parata di Amirrudin su Tevez, che si era decentrato e aveva provato il destro

40' st Errore di Vitale a tu per tu col portiere

32' st Coman, Vitale e Tevez nell'arco di pochi secondi vanno vicini all'ottavo gol

25' st 7-1 DELLA JUVE: Tevez accomoda in porta dopo il palo di Pepe

22' st SEGNA ANCORA LA JUVE: appoggio del giovane Coman su assist di Simone Pepe, appena entrato in campo

17' st Tevez si accende: missile dai 25 metri, il portiere mette in angolo

9' st ISL Stars pericolose con Gonzales: ma è clamoroso l'errore a porta vuota

8' st Funziona l'asse Evra-Pereyra: il portiere si oppone sul pallonetto dell'ex Udinese

6' st Pereyra prova l'accelerazione, fermato al momento del tiro

2' st Subito buona discesa di Evra sulla sinistra: palla per Tevez che spreca

1' st Via al secondo tempo. Un po' di cambi nella Juve: Storari, Evra, Pereyra, Tevez e Coman dentro



46' Finisce il primo tempo dopo 1' di recupero: tutto facile per la Juve dopo un avvio incerto (5-1)

45' Clamorosa occasione per la Juve: Meiga salva su Pogba, Llorente spedisce alto

42' Ci prova anche Pogba: la conclusione è intercettata dal portiere Meiga

35' CINQUINA DELLA JUVE: a segno anche Giovinco dopo uno scambio nello stretto con Llorente

32' Bel numero di Giovinco, innescato da Pirlo: ma la conclusione è centrale

27 ' Si rivedono in attacco le All Stars indonesiane: Gustavo Lopez impegna Buffon in due tempi

24' ORA LA JUVE DILAGA: bella combinazione Pogba-Lichtsteiner, cross in mezzo e terzo gol di Llorente

21' LA JUVE SCAPPA SUL 3-1: lancio di Giovinco, inserimento di Lichtsteiner che serve a Llorente la doppietta

16' LA JUVE PASSA IN VANTAGGIO: Zulkifly respinge il cross di Pogba sui piedi Llorente, che da pochi metri insacca

11' Ha spazio Marchisio, ma la botta da lontano termina fuori

5' PAREGGIA LA JUVE SU RIGORE: Pirlo spiazza Meiga dopo il fallo di Lobo su Giovinco

3' ISL IN VANTAGGIO: gol di Lobicic in mischia su azione da calcio d'angolo

2' Subito chance per Maitimo dai venti metri, Buffon devia in angolo

1' Tutto pronto a Jakarta. Grande passione sugli spalti per la Juve: si parte!



LE FORMAZIONI

ISL Stars (4-2-1-3): Meiga; Zulkifly, Fakhrudin, Lobo, Ricardo; Maitimo, Gustavo Lopez; Lopicic; Kone, Gonzales, Nesteban. A disp.: Amirrudin, Hasim Kipuw, Setyo, Mofu, Sahroni, Shonei, Pacho Kenmogne. All.: Hansson

Juventus (3-5-2): Buffon (1' st Storari); Caceres (27' st Motta), Bonucci (27' st Marrone), Ogbonna; Lichtsteiner (18' st Chiellini), Pogba (1' st Pereyra), Pirlo (18' st Pepe), Marchisio (18' st Vitale), Asamoah; Giovinco (1' st Coman), Llorente (1' st Tevez). A disp.: Rubinho, Audero, Blanco, Padoin, Buenacasa. All.: Allegri