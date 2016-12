Gol in Liga, Messi nella storia: superato Di Stefano, raggiunto Raul

23:40 - Messi sale sul podio dei migliori marcatori di sempre della Liga. Grazie alla doppietta conl Rayo, il fuoriclasse argentino supera Di Stefano al quarto posto della classifica e raggiunge Raul a quota 228 reti. Un risultato eccezionale, se si considera anche la media gol: Raul ha realizzato 228 reti in 550 gare, Messi invece in appena 263. Davanti alla Pulce ora ci sono solo Hugo Sanchez (234 gol) e Telmo Zarra (251 gol).

Entrambi, dati alla mano, sono alla portata di Lionel, che ad appena 26 anni e ancora molti campionati davanti può puntare alla vetta della speciale graduatoria spagnola. Soprattutto se continuerà a tenere il ritmo degli ultimi anni. In questa stagione, nonostante un lungo stop, la Pulce ad esempio ha già segnato complessivamente 24 reti in 27 partite: 13 in Liga, 6 in Champions e 5 in Coppa del Re. Sanchez e Zarra non sono così lontani.