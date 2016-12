Gli Usa impazziscono per il calcio e... studiano le regole 

10:20 - Forse questa è la volta buona. Nonostante l'eliminazione dal Mondiale, la scintilla tra il soccer e gli Usa sembra essere scattata. Dopo Obama che segue la partita contro la Germania dall'Air Force One, l'autorevole New York Times dedica un lungo articolo di analisi al calcio: impensabile fino a pochi anni fa. Ma il Nyt, paladino dell'innovazione giornalistica, va oltre e spiega la regola del fuorigioco ai tifosi con una grafica animata.



Bastano tre piccioni, una pensilina e meno di 30 secondi per illustrare ai tifosi americani, digiuni dalle regole del soccer, quando un attaccante deve essere sanzionato perché parte al di là della linea difensiva. Grazie a Tim Howard, che contro il Belgio ha stabilito il nuovo record di parate in una singola partita dei mondiali dal 1966, un'intera nazione sembra essersi innamorata del calcio. "Gli americani hanno comprato più biglietti di tutti gli altri tifosi escludendo il Brasile", scrive Sam Borden che sottolinea come gli indici di ascolto abbiano premiato la nazionale Usa arrivando addirittura a superare eventi come le finali Nba e le World Series di baseball.