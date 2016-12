Gli Usa bocciano il Milan: peggio dei rossoneri solo lo Stoccarda 

11:50 - Appeal in caduta per il Milan. Anche oltre oceano, negli Stati Uniti, dove dagli appassionati di soccer arriva un'altra secca bocciatura per i rossoneri. Il risultato del sondaggio lanciato dal portale sportivo a stelle e strisce Bleacherreport.com è infatti impietoso: peggio della squadra di Seedorf in Europa c'è solo lo Stoccarda, penultimo in classifica in Bundesliga. Tra le formazioni più deludenti nel Vecchio Continente, il Milan sale allora sul podio, subito alle spalle dei tedeschi e davanti al Manchester Utd che se non altro, per quando deludente in Premier, grazie alla rimonta contro l'Olympiacos è approdato ai quarti di Champions. A chiudere la classifica molto poco lusinghiera, ci sono il Valencia, il Marsiglia e infine il Porto.