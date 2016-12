Gli inglesi si pentono: "Gervinho, ma come hai fatto?" 

17:08 - Da giocatore sciupa-gol a nuovo "re di Roma". Lo show in Champions regala a Gervinho i riflettori in Europa, e anche gli inglesi - con il Manchester City nello stesso girone della Roma - incoronano il giocatore giallorosso, autore di una doppietta, dopo la vittoria contro il Cska di Mosca.

I cinque gol della Roma hanno fatto notizia anche oltre Manica, ma è soprattutto su Gervinho che si sono concentrati i quotidiani britannici. L'attaccante, ricordato in Inghilterra per la sua imprecisione davanti alla porta, viene ora celebrato come "il nuovo re". Il 'Guardian' pone l'accento sulla sua parabola "da fonte perenne di frustrazione per i tifosi dell'Arsenal a indiscussa stella della Roma", lanciando un avviso al City prossimo avversario della squadra di Garcia.

Per il 'Daily Express' l'ivoriano è stato il "faro della Roma", mentre il 'Telegragh', in un lungo editoriale dal titolo "La rinascita di Gervinho", tenta di spiegare come da "giocatore sciupa-gol dotato di qualche lampo qua e la'" il ventisettenne giallorosso sia diventato il capocannoniere della squadra capitolina.

Appena passato all'Arsenal, Gervinho fu espulso al suo esordio in Premier League e nelle due stagioni a Londra giocò in totale 46 partite segnando solo 9 gol. Se con la maglia dei Gunners - come scrive il 'Sun' - "era assolutamente penoso da guardare, sia per i tifosi dell'Arsenal che per quelli del calcio ", la doppietta di ieri ha spinto gli inglesi a rimpiangere il suo trasferimento a Roma per 8 milioni di euro.