Giuseppe Rossi k.o., Rinaudo si giustifica: "E' stato un fallo normale"

10:09 - Dopo l'intervento che ha messo k.o. Giuseppe Rossi, Leandro Rinaudo si giustifica nel post partita: "E' stato un fallo normale, che può capitare in una gara, mi dispiace che sia successo a Rossi". il difensore del Livorno, poi, accusa i giocatori della Fiorentina: "Volevo chiedere scusa a fine partita, ma sono stato accerchiato ed aggredito e non sono riuscito a farlo. Spero di poter rimediare nei prossimi giorni".

A fine match è avvenuto un parapiglia al rientro negli spogliatoi, con i giocatori della Fiorentina infuriati con Rinaudo per il fallo su Pepito: "Stiamo parlando di un fallo normalissimo - dice il difensore -, non volevo fargli male. Se ne parla perché lo ha subito Rossi, se ci fosse stato un altro giocatore al suo posto non sarebbe stato così amplificato".