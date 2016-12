Giuseppe Rossi k.o., Andrea Della Valle attacca Rinaudo: "E' un farabutto"

12:21 - L'infortunio di Pepito Rossi, colpito al ginocchio destro (quello già operato due volte in passato) da Rinaudo durante il match contro il Livorno, fa infuriare Andrea Della Valle: "Siamo molto preoccupati - dice il presidente della Fiorentina -. Rinaudo non è andato neanche a chiedere scusa, questo non è calcio. Rossi è abbattuto e vorrei dire tante cose. Dobbiamo riflettere, ma dico ne una: Rinaudo è un farabutto".

Daniele Pradè, d.s. della Fiorentina, teme qualcosa di grave: "Nessuno stasera dormirà, l'esame di domattina è troppo importante. Le sensazioni di Giuseppe non sono positive, c'è il timore che sia interessato il crociato del ginocchio destro (lo stesso operato già due volte, ndr), ci ha dato fastidio il comportamento anti sportivo di Rinaudo. Dovremmo pensare a questa vittoria importante, di una squadra matura, invece c'è solo grande amarezza. Non riusciamo a goderci niente, aspettiamo domani mattina e speriamo ci sia qualcosa di positivo da dire. Possiamo soltanto fare un riscontro di quello che è stato l'incidente, forte trauma distorsivo, altro non possiamo dirlo anche se le sensazioni di Rossi sono negative".