Giudice sportivo, tre turni a Benalouane con la prova tv 

17:11 - Tre giornate di squalifica per Benalouane con la prova tv. Questo quanto stabilito dal giudice sportivo che dopo aver visionato le immagini ha rilevato il comportamento scorretto e violento del difensore dell'Atalanta nei confronti di Vasco Regini della Samp. Sanzionato anche il Torino per i cori di discriminazione territoriale contro il Napoli: Curva Maratona chiusa per un turno. Sanzione però al momento congelata con la sospensiva.

Tra le altre misure disciplinari spiccano i tre turni di stop per Daniele Conti del Cagliari, punito per aver rivolto frasi ingiuriose contro l'arbitro nel corso della partita contro la Lazio. Un turno invece per Abbiati (Milan), Emeghara e Mbaye (Livorno), Hetemaj (Chievo), Khrin (Bologna), Marchionni (Parma), Pisano (Cagliari), Pogba (Juventus) e Sturaro (Genoa).