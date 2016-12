Giudice sportivo: tre giornate ad Amauri del Parma

17:08 - Tre giornate: è la squalifica inflitta al giudice sportivo all'attaccante del Parma Amauri, espulso nella gara contro la Juve per una gomitata al volto di Chiellini. Due turni di stop a Ledesma della Lazio "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose". Come previsto, al San Paolo la Juve dovrà fare a meno di Tevez, fermato per una giornata.

Oltre a Tevez, sono stati femati per un turno altri dieci giocatori: Regini (Sampdoria), Constant, Mexes (Milan), Immobile, Moretti (Torino), Pinilla (Cagliari), Portanova (Genoa), Rigoni (Chievo), Rodriguez (Fiorentina), Romulo (Verona).