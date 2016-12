Giudice sportivo: tre giornate a Frey con la prova tv per aver colpito Balotelli 

14:11 - Tre giornate di squalifica a Nicolas Frey. Così il giudice sportivo, con la prova tv, ha punito il difensore del Chievo per aver "violentemente colpito" Balotelli al gluteo durante il match col Milan. Due turni di stop sono tati invece comminati a Mihajlovic: il tecnico della Samp, espulso contro la Fiorentina, è stato sanzionato per "atteggiamento intimidatorio" verso il quarto uomo e l'arbitro. Salterà le sfide con le sue ex, Lazio e Inter.

Queste le altre misure adottate dal giudice sportivo al termine della 31esima giornata di campionato: una giornata ad Albertazzi (Verona), Vidal (Juve), Lucarelli (Parma), Rinaudo (Catania), Rossettini (Cagliari), Savic (Fiorentina) e Stendardo (Atalanta). Richiesto invece un supplemento di indagini al procuratore federale per analizzare il comportamento dei tifosi della Juve al San Paolo per verificare se vi siano effettivamente stati cori che possano qualificarsi come "discriminazione territoriale" nei confronti di Napoli e dei napoletani.