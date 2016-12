Giudice Sportivo: prova tv e tre giornate per De Rossi e Juan Jesus

20:37 - La tanto temuta stangata del Giudice Sportivo è arrivata per Roma e Inter. Gianpaolo Tosel si è infatti avvalso della prova televisiva per squalificare il centrocampista giallorosso De Rossi e il difensore nerazzurro Juan Jesus per i rispettivi pugni rifilati a un avversario durante l'ultima sfida dell'Olimpico: tre turni di stop per entrambi. Stessa sanzione anche per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi per la gomitata a Molinaro.

La Roma ha subito annunciato ricorso contro la squalifica di De Rossi, mentre l'Inter l'ha imitata per Juan Jesus. Sono invece quindici i giocatori fermati per un turno dal Giudice: Cristaldo e Morleo (Bologna), Bellusci (Catania), Cesar e Dainelli (Chievo), Bertolacci e Burdisso (Genoa), Danilo (Udinese) che salterò il Milan, Pirlo (Juventus), Samuel (Inter), Tomovic (Fiorentina) e Zaza (Sassuolo). Emergenza per il Torino che affronterà la trasferta in casa dell'Inter senza la difesa: fuori per un turno, infatti, Bovo, Glik e Maksimovic. L'organo di disciplina ha quindi multato di 10 mila euro la Fiorentina, per "insulti ed espressioni minacciose agli ufficiali di gara"; di 3 mila euro l'Atalanta e il Parma, per lancio di fumogeni dentro il terreno di gioco.