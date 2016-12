Giudice Sportivo: niente prova tv per Spolli

11:09 - Nessuna prova tv e quindi nessuna squalifica per il difensore del Catania, Nicolas Spolli, per il calcio in testa a Ryder Matos nell'ultima Catania-Fiorentina. Ad assolvere il centrale argentino è stato l'arbitro che, come riporta il comunicato del Giudice Sportivo, "ha dichiarato di avere visto l'intervento ritenendolo accidentale". Chiusa, con pena sospesa, la curva del Bologna per i cori e gli striscioni contro i napoletani.

La richiesta del Procuratore federale di un esame dell'episodio in Catania-Fiorentina è stata ritenuta inammissibile in seguito alla comunicazione dell'arbitro arrivata via mail all'ufficio del Giudice sportivo, dove il direttore di gara ammetteva di "aver visto interamente l'episodio e di aver valutato il duro contatto di natura del tutto accidentale". Squalifica di routine invece per la curva del Bologna, con pena sospesa per un anno.Dodici, invece, i calciatori squalificati in vista della 21.ma giornata di Serie A, tutti per un turno: Ibarbo (Cagliari), Kone (Bologna), Onazi e Lulic (Lazio), Barrientos (Catania), Chiellini (Juventus), Fernandez (Napoli), Lucarelli (Parma), Lucchini e Migliaccio (Atalanta), Regini (Sampdoria) e Rodriguez (Fiorentina).