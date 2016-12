Giudice sportivo: Inter, tre turni a Curva chiusa

14:31 - La squalifica era prevista, ed è arrivata. Per i buu razzisti rivolti a Balotelli e per i cori contro il Napoli, nel corso del derby di domenica sera, il Giudice sportivo ha inflitto un altro turno di squalifica alla Curva Nord (più 50 mila euro di ammenda) portando così da due a tre le giornate di squalifica, visto che le prime due erano già state inflitte il 29 aprile dopo i cori contro i napoletani in Inter-Napoli.

Una catena che si allunga e così all'inizio del campionato 2014-2015 l'Inter si vedrà costretta a giocare con lo stadio parzialmente chiuso le due prime gare interne della stagione. Un bell'inizio, nella stagione che Thohir sta preparando come quella del rilancio e di una nuova avventura nerazzurra. Tenuto conto che la prima di campionato l'Inter la giocherà in trasferta, la prima a San Siro a stadio completamente aperto ci sarà almeno al sesto turno, a metà ottobre.

GLI SQUALIFICATI: TRE GIORNATE A PELLISSIER

Il Giudice sportivo della Lega di Serie A ha inflitto tre giornate di squalifica all'attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e per avere rivolto all'arbitro una frase ingiuriosa. Fra i calciatori non espulsi sono stati squalificati per un turno, il veronese Albertazzi, il laziale Lulic, il cagliaritano Silvestri. Fra i giocatori non espulsi fermati per un giornata Bettanin (ammenda di 2 mila euro) e Greco (Livorno), Abbiati (Milan), Britos e Dzemaili (Napoli), Cambiasso (Inter), Cherubin (Bologna), Conti (Cagliari), Estigarribia (Atalanta), Gazzola e Longhi (Sassuolo), Iturbe (Verona), Okaka (Sampdoria) e Romagnoli (Roma).