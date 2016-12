Giudice Sportivo: curva Inter chiusa con la Lazio

10:43 - Il Giudice Sportivo ha squalificato la curva dell'Inter per due giornate, dopo i cori di discriminazione territoriale contro i napoletani durante Inter-Napoli. La squalifica sarà da scontare nel match contro la Lazio e alla prima gara casalinga del prossimo campionato. Oltre alla squalifica, comminata anche una sanzione di 50mila euro e revocata la condizionale. Sarà la partita di addio di Javier Zanetti. Il dg nerazzurro Fassone: "Faremo ricorso".

"Dovremo valutare le carte per capire se ci sono spiragli, ma faremo certamente ricorso - ha detto Fassone - E' la quinta volta che dobbiamo difenderci da queste decisioni, per fortuna finora con successo. Sono dispiaciuto per questa notizia, sia perché quella contro la Lazio è una sfida delicata, sia perché potrebbe essere l'ultima per alcuni giocatori che hanno fatto la nostra storia. Mi auguro che il Consiglio federale adotti modifiche in vista della prossima stagione".