Giudice Sportivo, Balotelli: multa di 10mila euro e squalifica per una giornata

10:29 - Squalifica di una giornata e multa di 10mila euro. Così ha deciso il Giudice Sportivo riguardo Mario Balotelli, "sanzionato per per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante". Il milanista ha ricevuto l'ottava ammonizione in campionato e dovrà quindi saltare la sfida interna con il Torino. Una giornata anche per Gigi Buffon, espulso con la Lazio, che costringe il portiere a saltare la sfida dello Stadium contro l'Inter.

Oltre al numero uno juventino e alla punta rossonera, sono 8 i giocatori obbligati a fermarsi per un turno: Nainggolan (Roma), Antei (Sassuolo), Coda (Livorno), Brivio (Atalanta), Cossu (Cagliari), Felipe (Parma), Greco (Livorno) e Carmona (Atalanta).

Infine, la Curva Nord del Cagliari è stata chiusa per un turno con la condizionale per i 'buuh' razzisti contro Mario Balotelli. lo ha deciso il giudice sportivo disponendo che ''l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sara' commessa analoga violazione, la sospensione sara' revocata e la sanzione sara' aggiunta a quella comminata per la nuova violazione''.