17:21 - Il Bayern Monaco ha ingaggiato Giorgio Armani. Le divise eleganti dei bavaresi sono infatti firmate dal famoso stilista italiano. Abito in cachemire color grigio antracite con giacca due bottoni, gilet e camicia con una tonalità di grigio più chiara, mentre la cravatta è rossa. Abiti tutti personalizzati, giocatore per giocatore grazie all'etichetta "Giorgio Armani for".