Giappone forza 4: battuta la Nuova Zelanda

16:54 - Buoni segnali per Zaccheroni: il Giappone ha sconfitto la Nuova Zelanda per 4-2, nell'ultimo test a 99 giorni dall'inizio dei Mondiali. I nipponici segnano 4 gol nei primi 17 minuti, ad opera di Okazaki (2), Morishige e Kagawa. Honda protagonista con due assist, uno di tacco. Al di là del reale valore dell'avversario, gli asiatici hanno dimostrato ottime trame di gioco. Di Wood le due marcature neozelandesi.

Finisce dunque 4-2 l'amichevole pre-Mondiali del Giappone. Ad aprire le marcature ci pensa Okazaki dopo solo 4 minuti di gioco. Poco dopo, è Kagawa a trasformare un calcio di rigore, e successivamente Morishige, ben imbeccato da una punizione mancina di Honda, a siglare di testa il 3-0. Passano solo alcuni istanti e Honda si ripete, con un colpo di tacco "no-look" che libera Okazaki di fronte al portiere neozelandese, battuto e decisamente colpevole nella circostanza. Sono passati solo 17 minuti: Giappone 4, Nuova Zelanda 0.

Gli "All Whites" si riorganizzano, e al 40° minuto accorciano le distanze con una bella giocata di Wood, che centra la porta quasi dalla linea di fondo. Il secondo tempo è decisamente più soporifero: l'unico sussulto, all'80°, quando ancora Wood firma la sua personale doppietta. Al di là dello spessore dell'avversario, che in due partite con il Messico a novembre aveva ottenuto un passivo di 9-3, il Giappone ha mostrato buone trame di gioco, un'ottima intesa e un Honda in forma, come ancora in Italia non si è visto. La speranza, per i tifosi rossoneri, è che l'aria di casa l'abbia rigenerato, e che si presenti con la stessa voglia di fare dimostrata almeno nei primi 45 minuti di oggi.