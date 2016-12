Ghirardi convoca Cassano: "Nessuno più forte di lui in questo momento"

17:21 - "Spero che Cassano vada al Mondiale: chi c'è più forte di lui in questo momento?". La convocazione per Brasile 2014 a FantAntonio l'ha fatta direttamente il suo presidente al Parma, Tommaso Ghirardi, che a Tiki Taka ha parlato del talento barese: "E' molto maturato dal punto di vista caratteriale. Calcisticamente è indiscutibile". Grazie anche a Cassano il Parma vola: "Ormai siamo salvi, siamo molto contenti. Se finisse oggi saremmo in Europa".

Un commento su Cassano in Nazionale è impossibile non farlo, ma nessun suggerimento a Prandelli: "Il ct lo conosce molto bene, non c'è nessun incontro in programma. Spero che Antonio riesca ad andare ai Mondiali, per noi sarebbe un grande orgoglio. Il mister lo conosce bene, non c'è bisogno di tante parole. Dipende solo dal giocatore: deve continuare a fare bene e farsi trovare pronto se dovesse arrivare la chiamata. Io lo vedo molto sereno - continua il presidente del Parma ospite di Pierluigi Pardo -, è molto maturato". La speranza di Ghirardi è che lo stimolo Mondiale di Cassano possa aiutare il Parma a raggiungere un posto in Europa League: "Dobbiamo essere obiettivi, la salvezza è stata raggiunta. Se finisse oggi saremmo in Coppa, ma mancano undici giornate".