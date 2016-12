Ghana, 5 "italiani" nella lista dei 26 per il Mondiale 

17:20 - Il ct del Ghana Kwesi Appiah ha reso nota la lista dei 26 pre-convocati per il Mondiale in Brasile. In attesa della scrematura finale, sono stati chiamati cinque giocatori dal campionato italiano: si tratta di Asamoah (Juventus), Muntari ed Essien (Milan), Badu (Udinese) e Acquah (Parma). Sono tutti centrocampisti. C'è anche l'ex rossonero Kevin Prince Boateng. Il Ghana è inserito nel gruppo G con Germania, Portogallo e Stati Uniti.

Ecco la lista completa dei 26:

Portieri: Stephen Adams, Adam Kwarasey, Fatau Dauda

Difensori: Samuel Inkoom, Daniel Opare, Jeffrey Schllup, Harrison Afful, John Boye, Jonathan Mensah, Rashid Sumaila, Jerry Akaminko;

Centrocampisti: Sulley Muntari, Michael Essien, Kwadwo Asamoah, Emmanuel Agyemang Badu, Afriyie Acquah, Christian Atsu, Albert; Adomah, Wakaso Mubarak, Andre Ayew, David Accam, Rabiu Mohammed;

Attaccanti: Jordan Ayew, Abdul Majeed Waris , Kevin Prince Boateng, Asamoah Gyan.