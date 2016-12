Gervinho in stile dandy: le sue scarpe sono già un must

13:26 - Roma i piedi di Gervinho. Letteralmente. L'attaccante giallorosso è stato nominato ambasciatore del progetto "Amico Doc" per la tutela della salute di donne e bambini in Costa d’Avorio e si è presentato alla premiazione con un look che non poteva passare certo inosservato. Le scarpe, soprattutto, hanno lasciato il segno e sui social network il modello dandy sfoggiato da Gervinho è già un must.