Germania, Schweinsteiger: "Messi? Non meritava il Pallone d'Oro"

13:02 - Lionel Messi ha vinto il premio Pallone d'Oro del Mondiale come migliore giocatore del torneo. L'attaccante del Barcellona, soprattutto in Argentina, è stato però molto criticato. La decisione della Fifa di assegnare l'onorificenza a Messi non trova d'accordo anche Bastian Schweinsteiger che, al termine dell'incontro spiega: "Visto che abbiamo vinto noi e anche come abbiamo battuto il Brasile, potevano darlo a uno di noi".

Il centrocampista del Bayern Monaco è convinto che a meritare il premio fosse un giocatore tedesco: "Penso ad esempio a che incredibile Mondiale hanno fatto compagni come Muller, Neuer e Lahm. Ma va bene, tanto siamo felici con il titolo". La soddisfazione per la conquista della Coppa del Mondo, insomma, è sicuramente maggiore rispetto alla delusione dell'assegnazione di un premio personale.