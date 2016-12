Germania, Loew: "Vogliamo tornare al Maracanà"

08:35 - Il percorso ai Mondiali della Germania non è finito finché non alzerà la Coppa del Mondo domenica prossima al Maracanà. Lo dice in maniera chiarissima il ct Joachim Loew al sito della federcalcio tedesca: "Il nostro progetto non è ancora giunto al termine. Il 13 luglio vogliamo a tutti i costi tornare a giocare allo stadio Maracanà. Non abbiamo ancora finito". Prima però c'è la semifinale col Brasile a Belo Horizonte.

La Seleçao sarà senza Neymar, infortunato, e capitan Thiago Silva, squalificato, ma Loew non crede che saranno più facilmente domabili: "E' un peccato che il Brasile debba fare a meno di due dei suoi migliori giocatori, ma sarà in grado di rimpiazzarli. Quando si incassa un duro colpo, spesso si trovano ulteriori forze. E nessuno deve credere che il nostro compito è reso più facile dall'assenza di Neymar. Anzi, sarà il contrario".

Il ct della Germania sottolinea che ha per le mani un gruppo molto unito e che l'obiettivo è il titolo: "I giocatori sono motivati e disciplinati, c'è uno spirito di squadra incredibile. Il nostro progetto non è ancora giunto al termine. Siamo cresciuti nel corso del torneo, siamo solidi a livello fisico e mentale. La sfida sarà equilibrata, a decidere chi andrà in finale saranno le piccole cose".

Ini tedeschi hanno centrato la quarta semifinale consecutiva, un primato, ma come dice Loew conta solo vincere: "La semifinale in Brasile contro i padroni di casa rappresenta un punto culminante, qualcosa di molto speciale e magnifico . Il mio entusiasmo è grande, lo stesso vale per la squadra e, credo, per tutti i tedeschi. Una cosa è chiara: vogliamo a tutti i costi giocare ancora una volta allo stadio Maracanà.".