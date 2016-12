Germania, il Bayern fa giocare le riserve e scatena l'ira della Bundes

17:40 - Il Bayern Monaco ha chiuso la pratica campionato ormai da parecchio tempo, ma in Germania non ha finito di fare i conti con mezza BundesLiga, furibonda per l'atteggiamento poco professionale di Guardiola e dei suoi uomini nella sfida persa contro l'Ausburg. Pep, infatti, ha mandato in campo la formazione peggiore che potesse schierare: tre Under20 alla prima presenza in Bundes (Weiser, Sallahi e Hojbjerg), una dozzina di titolari lasciati a riposo e addirittura alcuni big come Robben e Ribery nemmeno portati in panchina. Un chiaro segnale che il campionato al Bayern non interessa più. Guardiola ora se la deve vedere con i suoi tifosi, che hanno reagito male dopo aver perso l'imbattibilità che durava da 53 partite, ma soprattutto con buona parte della BundesLiga. Un coro unanime si è alzato da nord a sud: "Il Bayern così falsa il campionato". E già perchè la squadra di Pep è l'unica che ha già centrato il suo obiettivo, tutte le altre lottano chi per salvarsi chi per un posto in Europa. Come l'Ausburg, che con la vittoria di sabato si rifà sotto nella corsa per l'Europa League, portandosi a -2 dal Mainz. "Ufficialmente non mi arrabbierò, ma a Monaco sapevano che se avessero perso sarebbe nata una polemica", ha sentenziato l'allenatore del Magonza. Senza peli sulla lingua anche il coach dell'Eintracht Francoforte, Armin Veh: "Quando ho visto la formazione del Bayern sono rimasto sorpreso. Non va bene quando certe squadre inseguono ancora degli obiettivi e un'altra fa i regali". Non meno morbido l'allenatore dello Schalke04: "Non è buono quando si agisce così. E' anche una questione di carattere, ma a Monaco sono convinti delle loro decisioni?". Pep si difende incoronando il giovanissimo Hojbjerg a migliore in campo. Sulla cantera del Bayern Monaco non si discute, sulla professionalità forse sì.