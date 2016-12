Germania, Grosskreutz e la pipì in pubblico 

10:39 - Dopo il kebab lanciato in faccia a un tifoso, ecco la pipì in pubblico per Kevin Grosskreutz. Il centrocampista del Borussia Dortmund domenica mattina scorsa è stato sorpreso, visibilmente ubriaco, a urinare nella hall di un hotel di Berlino. Bravata dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco e la nottata al "Kraftwerk", locale rinomato della capitale tedesca.

Il rimprovero è così toccato a Oliver Bierhoff, team manager della nazionale tedesca: "Gli abbiamo detto che dentro la nazionale tedesca non si tollerano queste cose. Abbiamo parlato seriamente con lui per quanto ci rendiamo conto che è un ragazzo molto giovane ed emotivo". Poi anche il ct Loew ha spiegato la situazione: "I nazionali devono dare l'esempio, anche fuori dal campo, e gli abbiamo detto chiaramente che non permetteremo altri episodi del genere".

Grosskreutz ha potuto solo scusarsi: "Ero molto frustrato, era stata una sconfitta pesante. Mi dispiace per quello che è successo dopo, chiedo scusa e prometto che non accadrà più". Forse non sarà necessario per restare nei 23 che voleranno in Brasile.