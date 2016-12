Germania, ecco i convocati: out Gomez, c'è Klose

15:44 - Out Gomez, dentro Klose: sorpresa dalla lista resa pubblica oggi da Joachim Löw, commissario tecnico della Germania, riguardante i 30 pre-convocati per il Mondiale. L'attaccante della Fiorentina paga dunque i numerosi infortuni che hanno accompagnato la sua stagione: stagione simile anche per Klose e Khedira, che però partiranno. In preallarme anche il sampdoriano Mustafi, alla prima grande esperienza con la Nazionale.

LA LISTA COMPLETA DEI 30

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover).

Difensori: Erik Durm (Borussia Dortmund), Jerome Boateng (Bayern Monaco), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Benedik Howedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcell Jansen (Amburgo), Phillip Lahm (Bayern Monaco), Per Mertesacker (Arsenal), Shkodran Mustafi (Sampdoria), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Schalke), Matthias Ginter (Friburgo), Leon Goretzka (Schalke), André Hahn (Augsburg), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern Monaco), Max Meyer (Schalke), Thomas Muller (Bayern Monaco), Mesut Ozil (Arsenal), Bastian Schweinsteiger (Bayern Monaco).

Attaccanti: Lukas Podolski (Arsenal), André Schurrle (Chelsea), Miroslav Klose (Lazio), Kevin Volland (Hoffenheim). Mario Gotze (Bayern Monaco), Marco Reus (Borussia Dortmund).