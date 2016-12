Germania-Argentina, Di Maria in dubbio ma paga un charter agli amici d'infanzia

20:27 - Le sue possibilità di giocare la finale sono molto basse, ma Angel Di Maria vuole comunque vicino a sé gli amici d'infanzia. E così il madrileno non ha esitato ad affittare un volo charter per far arrivare a Rio dieci compagni cresciuti insieme a lui a Rosario. "Eravamo disperati - ha detto uno di loro - ma Angel non si è dimenticato di noi". Di Maria, infortunato contro il Belgio, sta tentando un miracoloso recupero.

L'ala del Real Madrid ha ricominciato a corricchiare dopo aver riportato una lesione muscolare di primo grado alla coscia destra contro il Belgio. Tuttavia, un suo impiego da parte di Sabella sembra molto difficile. Se il miracolo dovesse avvenire, Angel Di Maria potrà contare sul sostegno dei suoi amici, ai quali ha procurato anche i biglietti per la finalissima contro la Germania.