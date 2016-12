Gentile scomparso, il Sion attacca: "E' geloso della moglie?"

16:45 - "Claudio Gentile? Non so dove sia, non si è presentato al raduno: forse è troppo geloso della moglie per allontanarsi di oltre duecento chilometri da casa". Non le manda a dire Christian Constantin, presidente del Sion, che dopo aver ingaggiato l'ex ct dell'Italia Under 21 non lo ha visto arrivare al campo per il primo allenamento. "Non conosco l'origine del problema - continua il numero uno degli svizzeri -. la cosa migliore è che mi spieghi".

Si infittisce dunque il mistero intorno al caso Gentile, scomparso al momento di iniziare la nuova avventura al Sion. "Forse riceverò un certificato medico nelle prossime 48 ore, non so cosa pensare - conclude Constantin -. Sembra comunque un problema di ordine psicologico. Ma non ho idea di cosa sia, nel frattempo aspetto spiegazioni: ci sono elementi aberranti nel suo comportamento".